Burgerinitiatief brengt minderheidstalen op Europese agenda

Bij dat Europese burgerinitiatief, dat de titel 'Minority Safe Pack' heeft gekregen, zijn meer dan 1,1 miljoen handtekeningen opgehaald, waaronder 3213 in Nederland. In het initiatief wordt onder andere gevraagd om beter Europees beleid voor minderheidstalen zoals het Fries.

Zo'n burgerinitiatief is van belang omdat de regio's zelf veel kunnen regelen, zegt Pier Bergsma van de Ried fan de Fryske Beweging. Hij is van het begin af aan bij het initiatief betrokken geweest.

Betere zichtbaarheid

Bergsma: "Op Europees niveau is er meer aandacht voor de regio's. Bij de minister in Den Haag krijgen wij een luisterend oor. Maar het gaat erom hoe je dat 'meer aandacht voor minderheidstalen' handen en voeten geeft. Zo kan de zichtbaarheid van het Fries veel beter." Bergsma denkt daarbij aan Fries in de rechtbank en bij de gemeente Leeuwarden.