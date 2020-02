Rouwbanden en stilte voor overlijden Cambuur-icoon Keimpe Vellinga

Volgens verslaggever Geert van Tuinen had Vellinga een bijzondere wijze van presenteren. Hij had een typische tred en hield alles goed in de gaten. Toch was Vellinga volgens Van Tuinen nooit onverschillig: zijn hoofd ging altijd door en hij had een sterke eigen wil. Zo heeft Vellinga wel eens wedstrijden afgebroken, terwijl de KNVB daar nog niet aan toe was. Maar als het volgens Vellinga niet kon, dan ging het ook niet door.

Man met een eigen wil

in 2013 nam Vellinga afscheid van de club, hij was toen 25 jaar in dienst. Hij heeft zijn taken overgedragen aan Sarah Tromp. Vellinga was een echte Huizumer en nam afscheid op zijn karakteristieke manier door te zeggen: "Jonges, jimme gaan der in stik op foarút, want Sarah Tromp is 40 jaar jonger as ik."

Ter nagedachtenis van Vellinga doen de spelers van SC Cambuur rouwbanden om en houdt Cambuur een minuut stilte voor de wedstrijd tegen MVV Maastricht.