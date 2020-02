SC Heerenveen verhuurt Skovgaard aan Örebro SK

Bij Örebro SK kan de 22-jarige speler op het hoogste niveau in Zweden spelen. Volgens technisch manager Gerry Hamstra is het mooi dat Skovgaard kan worden verhuurd. "Het avontuur van Andreas bij ons is vooralsnog niet geworden waar we op hadden gehoopt. Een verhuurperiode aan Örebro SK is voor nu een mooie oplossing. We wensen Andreas veel succes in Zweden."

De transfermarkt in Zweden is nog tot en met maart open, omdat het seizoen daar pas begin april weer van start gaat.