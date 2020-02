UPDATE: Hulpdiensten halen vrouw met scootmobiel uit Van Harinxmakanaal in Leeuwarden

De vrouw raakte met één wiel in de berm. Ze schrok en in plaats van remmen gaf ze gas en reed zo het kanaal in. Twee omstanders van 70 en 68 jaar hebben de vrouw naar de kant gehaald in afwachting van help. De politie heeft de vrouw naar de kant getrokken, waarna ze met de ambulance naar het MCL gebracht is, vanwege onderkoeling.

De brandweer van Leeuwarden heeft de scootmobiel vast kunnen leggen zodat die geborgen kon worden. De politie heeft de tas van de vrouw te pakken kunnen krijgen voordat deze naar de bodem zonk.