Onderzoek naar incidenten rechtbank Noord-Nederland start in maart

In 2019 zijn er vijf incidenten geweest bij de rechtbank. Die zullen worden onderzocht. Zo werd een kritische rechter teruggefloten toen hij een column op het interne netwerk van de rechtbank had geplaatst. Verder stapten drie managementassistenten tegelijk op. En in oktober 2019 legde de president van de rechtbank haar functie neer.

Behalve de incidenten zal het onderzoeksbureau ook de organisatiecultuur en de eventuele gevoelens van onveiligheid bij medewerkers onder de loep nemen. Het onderzoek moet voor de zomer zijn afgerond.

Waarnemend rechtbankpresident Herman van der Meer heeft alle medewerkers van de rechtbank op de hoogte gebracht over wat het bureau precies gaat onderzoeken. De ondernemingsraad is akkoord gegaan met de opdracht en ook de vakbonden zijn ingelicht.