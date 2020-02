Borna Simic (13) wil nieuwe Beethoven worden

Borna heeft zichzelf het pianospelen aangeleerd. Met hulp van internet en een keyboard leerde hij stukken van grote meesters uit zijn hoofd. Hij krijg les van Jochem Schuurman, organist van de Martinikerk in Franeker: "Borna is in staat om stukken van Bach en Beethoven te spelen en dat is voor mij als docent mooi om mee te werken." Goed noten lezen kan Borna niet en daar helpt Schuurman hem mee.

Zaken als timing en touché heeft Borna wel, dus daar hoeft Schuurman niet veel over uit te leggen. Borna is volgens hem zeker een talent. De meeste getalenteerde kinderen beginnen volgens Schuurman eerder met spelen, maar dat zegt niets over hoe ver Borna kan komen in de klassieke muziek. Borna wil in de toekomst naar het conservatorium.