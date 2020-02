Sjinkie Knegt maakt grote kans op selectie voor wereldbeker in Dordrecht

Of Knegt echt mag meedoen, wordt zondag duidelijk. Dan wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. Bij de mannen staan onder anderen de Friezen Daan Breeuwsma en Itzhak de Laat op de deelnemerslijst, bij de vrouwen Suzanne Schulting en Rianne de Vries.

Sjinkie Knegt belandde in januari 2019 met ernstige brandwonden in het ziekenhuis. Zijn kleren waren in brand gevlogen, toen hij thuis in Bantega de houtkachel wilde aansteken.