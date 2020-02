Farmers Defence Force haalt uit naar partijen buiten Landbouw Collectief

Farmers Defence Force schrijft: "Realiseer je dat je in dienst bent van de boeren en niet omgekeerd! Er is maar één club die de zaken voor de boeren regelt en dat zijn de boeren in het Landbouw Collectief zelf."

Geen basis om verder te praten

Premier Mark Rutte vindt dat deze situatie geen basis is om verder te praten. Hij wil dat Farmers Defence Force eerst zelf eens om tafel gaat. Landbouworganisaties zoals LTO en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond hebben aangegeven niet achter de woorden van Farmers Defence Force te staan.

FDF-woordvoerster Sieta van Keimpema uit Nes wil op dit moment nog geen reactie geven.