Sander Arends uitgeschakeld in eerste ronde in Indiase stad Pune

Tegenstanders Haase en Lindstedt zijn in Pune als eerste geplaatst. In totaal maakten zij in de hele wedstrijd maar vier punten meer dan Arends en Pel. De supertiebreak moest uiteindelijk de beslissing brengen.

Het toernooi in Pune was voor Arends het slotstuk van vijf weken in Australië en Azië. Hij deed onder andere mee aan het grote Australian Open. In India speelde hij voor het eerst weer met David Pel, de Amsterdammer mei wie Arends het grootste deel van het jaar wil samenwerken.

Volgende week staat in Rotterdam het World Tennis Tournament op het programma. Het is momenteel nog onzeker of Arends daar ook in actie komt.