Bekladde Lemster oorlogsgraven weer schoon

Beheerder Ruud Hoekstra kan nog niets melden over mogelijke daders. "Ik denk dat het jeugdige personen waren, want ze hebben een soort smileys gespoten, gelukkig op de achterkant." Naast de stenen zijn ook de toegangshekken en een paar bomen beklad met de witte verf.

"Dat het oorlogsmonumenten zijn, maakt het dubbel triest. Hier liggen Amerikanen en Canadezen, piloten en militairen. Dat doet wel iets met je. Zoiets is niet te beschrijven."

Het schoonmaken viel nog niet mee. "Het is van kalkzandsteen, we hebben er een gespecialiseerd bedrijf voor gevraagd om de zachte steen schoon te maken."

Hoekstra heeft zoiets niet eerder meegemaakt en hoopt het ook niet weer mee te maken. "We hebben 18 begraafplaatsen in de gemeente. Ik ben wel wat angstig dat het daar ook gebeurt, maar welke maatregelen kun je nemen? De toegang moet vrij blijven en we kunnen niet alles controleren."