In Dokkum is een nog ouder raadhuis ontdekt

Dat was het pand waar nu horecagelegenheid Artisante gevestigd zit, vlakbij het huidige raadhuis. De ontdekking is gedaan door Piet de Haan en Warner Banga, beide lid van de historische vereniging. "Wij hebben ontdekt dat in dit pand tot 1590 de raad van Dokkum vergaderde, en dat dit het stadsraadhuis was", vertelt Piet de Haan. "Het eerste van Dokkum dus. We kwamen erachter door documenten te lezen, net als verkoopbrieven. Het was een mooie verrassing."

Er is niets meer van te zien, alleen een put die in de oude stukken beschreven staat. Die is er nog wel, maar is afgedekt.

"Het laat het begin van de geschiedenis van Dokkum zien, na de aanleg van de bolwerken. Het geeft aan dat de stad ambities had. Want ze zijn al gauw naar een groter gebouw met een toren verhuisd."

Boven de deur is de tekst 'Tot 1590 was hier het Stadsraethuijs gevestigd' geschilderd om de geschiedenis van het gebouw zichtbaar te maken.