Friezen spelen OKT ijshockey met Oranje voor Peking 2022

Drie kwalificatietoernooien

Met Lars den Edel en Jord Smit uit Grou spelen twee Friezen mee bij Oranje. Andere spelers van de Flyers die ook voor Oranje uitkomen, zijn doelman Martijn Oosterwijk, forwards Jasper Nordeman en Ronald Wurm en verdediger Niels van der Vossen.

De weg naar 'Peking' is lang, de selectie moet maar liefst drie 'OKT-toernooien' overleven voordat ze zich kunnen kwalificeren voor de Spelen in 2022. In 2019 was Nederland al de sterkste op het eerste kwalificatietoernooi met Taiwan, Mexico en Spanje.