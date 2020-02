Al tien jaar een warmtepomp: "De houtkachel hebben we nog nooit gebruikt"

Sokken aan in de zomer

"Wij zijn heel tevreden", vertelt Thea Kinderman. "We hebben voor de zekerheid een houtkachel, maar die hebben wij nog nooit gebruikt. Het werkt perfect, het is lekker warm in huis. Het is een constante temperatuur, hij staat ingesteld op 21 graden. We komen er nooit aan. En als het buiten warm is, koelt het systeem het huis, dat is ook fijn." "Dan hebben we de dikke sokken aan", vult haar man aan.

De warmtepomp staat boven en maakt een brommend geluid. De familie is daar aan gewend. "We horen hem helemaal niet, het is niet storend." Ze hebben er geen onderhoud aan gehad in de laatste tien jaar.

Voor de zekerheid hebben ze ook een gasleiding aan laten leggen, maar ze zijn nog steeds niet op het gas aangesloten.