Fries kenteken duikt op in moordzaak van advocaat Derk Wiersum

Het verhaal begint in Drachten bij het bedrijf Hvauto.nl van Harm van der Veen. Van een van de auto's die bij hem te koop stonden kwamen er augustus vorig jaar ineens parkeerboetes uit Amsterdam binnen. Ook was er een keer te hard gereden: kosten 250 euro. En dat terwijl de auto niet van het terrein af was geweest, dacht Van der Veen.

Kenteken gekopieerd

Na contact met de politie van Drachten en Amsterdam kwam hij erachter dat het kenteken door criminelen gekopieerd was, die het op een gelijke auto plakten, de zogenoemde 'duplo-methode'. Via een deel van het kenteken, in combinatie met het merk van de auto, kwamen ze bij de wagen van Van der Veen uit.

Foutje van de politie

Het kenteken kwam later bovendrijven in de zaak van de moord op advocaat Derk Wiersum. Nadat de politie het dossier uiteindelijk had afgesloten, verkocht Van der Veen de auto aan een klant uit Den Helder.

Toen bleek dat er nog een pijnlijk einde aan het verhaal kwam, want toen de nieuwe eigenaar naar huis reed werd hij op de Afsluitdijk door de politie tegengehouden en gearresteerd. De politie had het dossier kennelijk niet goed afgesloten en gaf deze fout later ook toe.