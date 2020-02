Staatssecretaris Visser acht kans klein dat laagvliegroute weer opengesteld wordt

Friese Statenleden aanwezig

Bij het gesprek van de vaste Kamercommissie over de laagvliegroute van de F-35 waren ook drie Friese Statenleden aanwezig. Sijbe Knol van de FNP was één van hen. Hij is blij dat het onderwerp op de politieke agenda is gekomen. "Dat is gelukt en dat is allemaal leuk en aardig, maar nu moet er ook wat gebeuren, en dat is zekerheid voor de inwoners van Fryslân. Dat is wat ons betreft, de definitie opheffing van de route. En die geluiden zijn hier ook."