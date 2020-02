Nieuwe dijkgraaf Wetterskip Fryslân Luzette Kroon beëdigd

Volgens Kroon moet het waterschap de samenwerking opzoeken. "Wetterskip Fryslân staat middenin de samenleving en kan haar taak alleen uitvoeren in verbinding met boeren, burgers, bedrijven en overheden. Alleen samen kunnen we slimme, grensverleggende oplossingen vinden voor een veilige en leefbare omgeving. Nu en in de toekomst. Daar zet ik mij graag voor in!'

Kroon is door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. Ze was eerder bestuurslid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en burgemeester in gemeenten Waterland en Drechterland.