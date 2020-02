OWO-gemeenten stellen eerste gezamenlijke beleidsplan voor vergunningsverlening vast

De gemeenten hebben een gemeenschappelijke afdeling opgezet voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Met het nieuwe beleidsplan voldoe ze aan hun wettelijke verplichtingen om actueel beleid te hebben. Ondanks de samenwerking blijft maatwerk mogelijk volgens de gemeenten.

Er zal meer toezicht komen op natuur, voor het behoud van een groene leefomgeving. Inwoners kunnen ook makkelijker melding maken als ze vinden dat er iets niet in orde is. De gemeente zetten verder in op duurzaamheid en het bestrijden van criminaliteit.