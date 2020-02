Zeehond op Ameland uit net bevrijd na lange reddingsactie

Het bevrijden van de zeehond was vooral lastig omdat het dier agressief werd. "De zeehond was angstig en daardoor agressief. Het dier lag op de rug, met de tanden bloot. Je moet niet gebeten worden want dan heb je een groot probleem," vertelt Tames Knoeff van de dierenambulance. Ook was de dierenambulance niet beschikbaar. "Dat zul je altijd zien, op het moment dat je zoiets hebt was de dierenambulance in onderhoud, dus we hadden een vervangende dierenambulance die niet op het strand kon."

De zeehond werd na een paar uur toch bevrijd. "Met een hondenvangstok konden we hem vastzetten, toen konden we hem eindelijk bevrijden. Dat heeft maar vijf minuten geduurd maar we waren ondertussen wel twee uur verder."