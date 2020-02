Twee keer brand in drie jaar tijd bij kledingmaker: "Dacht dat het een grap was"

"Ik dacht eerst dat het een grap was toen de politie mij belde. Maar toen ik hier kwam, zag ik dat het echt was. Ik was helemaal van slag en viel flauw. Gelukkig werd ik weer op de been geholpen', zegt de 64-jarige Sepet, die in Turkije geboren is.

Van de inboedel is bijna niets meer over. Over de oorzaak is nog niets bekend. Forensische specialisten zullen een onderzoek instellen. Ondertussen bedenkt Sepet een plan om de zaak opnieuw op te bouwen. "Ik kan niet anders, het leven gaat door en ik wil door. Gelukkig krijg ik heel veel steun van mensen uit Heerenveen." Die steun kreeg hij na de eerste brand ook, vertelt zijn vriend Wout de Jong. "Iedereen hier gunt Ali het allerbeste. Het is zo'n goede en lieve man. We zullen hem weer helpen."