GroenLeven krijgt ontheffing van ministerie voor megazonnepark Oosterwolde

De gemeente Ooststellingwerf had al een vergunning voor het park afgegeven. De Friese Milieu Federatie heeft daar bezwaar tegen gemaakt, omdat zij het zonnepark een aantasting voor het landschap vinden.

Er is nog geen uitspraak in de beroepszaak van de Friese Milieu Federatie tegen de gemeente Ooststellingwerf. Het is nog afwachten of de rechter de ontheffing van het ministerie genoeg vindt om het park te bouwen. Als dat niet zo is moet de procedure helemaal over en dat kost veel tijd.

Het park bij Oosterwolde is met 50 megawatt het grootste zonnepark van Fryslân met een oppervlakte ter grote van 77 voetbalvelden. GroenLeven heeft voor het park een zogenoemde SDE-subsidie van maximaal 64 miljoen euro.