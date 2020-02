Onrust in Ureterp over laagvliegroute F-35: "Zo'n kabaal is niet leuk om mee te maken"

De Bruin heeft al jaren een dierenpension in Ureterp. Vorige week vloog de F-35 over haar huis. Dat maakte veel lawaai en zorgde voor onrust bij haar dieren. "Vanuit het niks kwam de F-35", begint De Bruin haar verhaal. "Dat gaat met zo'n kabaal, dat is niet leuk om mee te maken."

De dieren in het pension waren van slag. De hond ging ervandoor en ook de paarden waren niet in bedwang te houden. Ze kregen er stress van, denkt De Bruin. Kalmeren wordt dan ook moeilijk, want bij het ene dier moet dat ander dan bij het andere. "Dat is dus een hele toestand."