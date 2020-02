Bedrijfsleven biedt Tweede Kamer 26,5 miljoen aan voor bredere sluis Kornwerderzand

Scheepswerf De Vries in Makkum zit daarom te springen. Op de werf worden no al vaak schepen gebouwd of verbouwd die niet door de sluis bij Kornwerderzand passen. Dat betekent elke keer omvaren over Amsterdam.

Een bredere sluis bij Kornwerderzand zal volgens VNO-NCW ongeveer drieduizend extra werkplekken opleveren bij de scheepswerven en de toeleveranciers. De bedrijven vinden het het eerlijkst om de eigen bijdrage aan de sluis te laten betalen naar rato van het gebruik van de sluis.

"Dan krijg je een gelijk speelveld voor iedereen", zegt Laurens de Lange van VNO-NCW Midden. Maar zit nog een andere motivatie achter: het bedrijfsleven voelt er niets voor de miljoenen op tafel te leggen, terwijl nog steeds onduidelijk is wanneer het project precies zal worden opgeleverd.