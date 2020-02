PAL GroenLinks voelt vertrouwen en wil door in coalitie Leeuwarden

Volgens de fractie is er uitgebreid gesproken over hoe het verder moet met de fractie en de coalitie. De fractieleden menen dat er voldoende vertrouwen is om door te gaan met de samenwerking in de coalitie.

Daarvoor geeft de fractie twee redenen. Ten eerste vindt men dat Leeuwarden voor grote uitdagingen staat als het gaat om de zorg, armoede, wonen en financiën. Daar wil de fractie niet voor weglopen. Ten tweede is er in de coalitie nog genoeg bereidwilligheid om het vertrouwen en de samenwerking te herstellen.

WMO-portefeuille naan een ander

Wel is met de coalitie de afspraak gemaakt dat de WMO-portefeuille naar een andere wethouder gaat, van een andere partij. PAL GroenLinks gaat binnenkort gesprekken voeren met mogelijk wethouderskandidaten.