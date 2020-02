Bestuurder wordt in één nacht twee keer aangehouden en moet bestelbus inleveren

Eerst werd de man rond half één aangehouden op de Kelders in Leeuwarden. Hij reed in een bestelbus, maar had een rijbewijs dat ongeldig was verklaard. Bovendien was hij onder invloed van drugs. Naast de bekeuringen voor deze overtredingen kreeg hij een rijverbod opgelegd.

Later in de nacht, rond vier uur, werd hij opnieuw aangehouden. Ditmaal op de A32 tussen Wurdum en Reduzum. Hij kreeg een bekeuring voor het weigeren van een bloedproef en ook voor het rijden terwijl hij een rijverbod had. De politie heeft zijn bestelbusje in beslag genomen.