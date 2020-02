Achtkarspelen deelt nestkastjes uit voor bestrijding eikenprocessierups

De uitdeelactie is een reactie op een motie van FNP en GroenLinks, die afgelopen jaar werd aangenomen. Wethouder Max de Haan zegt over de actie: "Door nu te investeren in natuurlijke vijanden, zoals het ophangen van nestkasten, ontstaat er een gezond ecosysteem, waarbij de eikenprocessierups niet de overhand krijgt."

500 voor inwoners, 500 voor Vogelwacht

De nestkastjes worden gemaakt door medewerkers van de houtwerkplaats De Klamp en stichting MOA uit Surhuisterveen. Van de 1.000 komt de helft beschikbaar voor inwoners van de gemeente. Zo lang de voorraad strekt, geeft Achtkarspelen aan. De inwoners die een kastje willen, worden wel gevraagd om bij te houden of hun hokje door vogels wordt bewoond. De gemeente wil ook weten welke vogels. De andere 500 kastjes worden door de Vogelwacht op eiken in de gemeente geplaatst.

Op 18 februari worden de eerste nestkastjes vergeven bij themapark De Spitkeet in Harkema.