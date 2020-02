Grote Kerk in Hindeloopen krijgt opknapbeurt na 40 jaar

Alle bankjes in de kerk zijn vakkundig geschuurd en krijgen een nieuw likje verf. In plaats van oudroze worden ze crème-wit. Het gewelf is al in een diepblauwe kleur geverfd. Dit is niet zomaar bedacht. Door een kleurentest en onderzoek naar wat voor kleur er eerder op de bankjes zat, krijgt de kerk nu deze stijl. Omdat het een rijksmonument is, heeft dat proces drie jaar geduurd.

Voorzitter Karel de Jong van de kerk in Hindeloopen is heel blij met de resultaten tot nu toe: "Boven verwachting. We hebben wel wat foto's gezien die ze van tevoren hadden ingekleurd en ik vind het ontzettend mooi geworden." De kerk gaat ook met de moderne tijd mee, want in de nieuwe keuken zit een vaatwasser.