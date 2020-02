Massage voor kankerpatiënten: "Je kunt eindelijk even wegdromen"

Een jaar geleden ontmoetten beide vrouwen elkaar op Wereldkankerdag. "Ik was in het Medisch Centrum Leeuwarden voor onderzoeken omdat mijn borstkanker net was ontdekt. Anneke stond daar met haar stand voor massages en sprak mij aan", vertelt Van der Wal uit Drachten. Ze is een van de 590 Friese vrouwen die in 2019 de diagnose borstkanker kregen. Voor haar een moment om nooit meer te vergeten. "Ik ben nog nooit zo dicht bij de dood geweest. De wereld zakt onder je weg en je komt in een rollercoaster terecht."

Voor de buitenwereld is het klaar, voor de patiënt niet

Het gaat nu gelukkig beter met Miriams gezondheid. De kanker is weggehaald en bij de controle lijkt het goed te zijn. Alleen houdt dat niet in dat het proces klaar is. "Voor de buitenwereld is het nu misschien klaar als de kanker weg is, maar voor mij begint het nu pas. Ik ben zo gespannen geweest in die tijd, dat komt er nu allemaal uit."

Dat is ook precies de reden dat Anneke Jonker-Nicolaas met dit werk is begonnen. "Ik kwam mensen tegen in mijn praktijk die ziek waren en vertelden wat voor spanning het met zich mee bracht. Ze hebben geen tijd om bij zichzelf stil te staan en bouwen daardoor spanning op."

Jonker-Nicolaas heeft een opleiding gevolgd die gericht is op massage voor kankerpatiënten. Sinds zeven jaar geeft ze in meerdere ziekenhuizen en bij mensen thuis massages.

Een moment van rust

Miriam vertelt dat naast de nazorg van het ziekenhuis de massages van Anneke ook echt iets toevoegen aan het proces waarin zij verkeert. "Het ziekenhuis is top hoor. Je wordt van alle kanten geholpen, bijvoorbeeld fysiotherapie en een psycholoog. Maar elke keer als ik daar ben, ben ik een kankerpatiënt. Dat heb ik met de massages niet. Het is een moment van rust."

Op dinsdag 4 februari is het Wereldkankerdag. Meer dan 220 organisaties zoals inloophuizen, fysiotherapeuten en ziekenhuizen organiseren dan allerhande activiteiten.