Muziektheaterstuk naar aanleiding referendum over Europa in Bolsward

'Hid Hero en het referendum' wordt opgevoerd in de achtertuin van het Weeshuis. In Bolsward vond in 1952 een referendum plaats over Europese samenwerking. Dat Bolsward en ook Delft uitgekozen waren voor dit referendum kwam door de bevolkingssamenstelling. Die was representatief voor heel Nederland. Het stuk laat op theatrale wijze zien, was er in Bolsward gebeurde toen het nieuws over het referendum bekend werd.

Het script voor de voorstelling is geschreven door Bouke Oldenhof. Regisseur is Bruun Kuijt en muzikaal leider Luc Hudenpohl. Het stuk zal in september tien keer worden opgevoerd. Dat het Broken Brass Ensemble meedoet, is bijzonder, want het is voor het eerst dat het gezelschap zich aan muziektheater waagt.

Meer informatie over het project en over de audities is te vinden op www.hidhero.nl