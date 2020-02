NEF als honderdste bedrijf lid van Circulair Friesland

Directeur Jan Knol vertelt: "Wij zijn lid geworden van Circulair Friesland omdat we onze ecologische voetafdruk willen verkleinen. Dit past bij onze maatschappelijke opdracht." Het bedrijf maakt gebruik van elektrisch busvervoer en is half 2021 het nieuwe energieneutrale pand van NEF klaar. "Op dit moment onderzoeken we nog hoe we het gebouw circulair kunnen inrichten."

Circulaire economie

Circulair Friesland werd begin 2016 opgericht door 25 bedrijven en andere organisaties. Het ledenaantal groeit sindsdien steeds sneller. "Dat we 4 jaar na oprichting ons honderdste lid welkom mogen heten, bewijst wel dat de circulaire economie echt leeft in onze provincie", vertelt algemeen directeur Houkje Rijpstra.

NEF werd als nieuwste lid, samen met het 98ste en 99ste lid, feestelijk onthaald bij het jaarlijkse diner van Circulair Friesland, afgelopen maandag in Leeuwarden. Minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, gaf tijdens dit diner een inspiratiespeech over de circulaire economie. Zij noemde Circulair Friesland daarin "een koploper en inspirerend voorbeeld."

Lid 101

Gedeputeerde Sander de Rouwe gaf in een toespraak aan hoe trots hij is op de samenwerking in Fryslân, dat al tot mooie resultaten heeft geleid. Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen heeft zich inmiddels aangemeld als lid 101.