Actiegroep filmt kippenslachterij, niets illegaals te zien, volgens slachterij

De actiegroep wil dat mensen met de beelden een eerlijk beeld krijgen over hoe het gaat in een slachterij. Daarna kan de consument zelf bepalen of hij wel of geen vlees eet, vertelt Johan Boonstra van Ongehoord.

Wytse van der Meer van de kippenslachterij zegt dat de beelden niets illegaals te zien is. Wel hebben zijn medewerkers stoere praatjes op de werkvloer, aldus Van der Meer. Niet te zien is dat de kippen ook daadwerkelijk over het mes heen gaan.