Defensie: geen behoefte om laagvliegroute in gebruik te nemen

Volgens een woordvoerder van Defensie is er geen vergunning aangevraagd voor de laagvliegroute, maar is er alleen onderzoek geweest naar militaire vliegactiviteiten. Daar vallen de laagvliegroutes ook onder. Als Defensie in de toekomst wel een vergunning aanvraagt, wordt dat in overleg met de betrokken provincies en gemeenten gedaan.

Notitie prematuur

Over de opschudding die is ontstaan over de mogelijke laagvliegroutes boven Fryslân, zegt Defensie dat de eerdere uitleg ongelukkig en prematuur is. Er werd in een notitie geschreven dat de luchtmacht de laagvliegroute boven Fryslân weer in gebruik wilde nemen.