Brand bij wasserij in Heerenveen: gebouw vol rook

De brandweer heeft de woningen boven de winkel ontruimd en is daarna de wasserij binnen gegaan. Wat er precies in brand stond, is momenteel nog niet duidelijk. De brandweer kon het vuur snel blussen. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

In juli 2017 was er ook al brand bij wasserij Modres. Toen ontstond het vuur door kortsluiting.