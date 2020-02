Vogelbescherming begint petitie tegen Portugees vliegveld om grutto te redden

Het kweldergebied waar het vliegveld bij Lissabon moet komen, wordt gebruikt door vele vogels als tussenstop, in hun lange reis naar Nederland en Fryslân. Volgens zaakkundigen en vogelorganisaties zullen vliegtuigen de vogels verjagen.

Geen tijd om te broeden

Daardoor komen de vogels later in Fryslân aan en is er bijna geen tijd meer om te broeden voordat er hier wordt gemaaid. Daarom komt ook de Nederlandse vogelbescherming in actie: vanaf dinsdag kan er een petitie tegen het vliegveld worden getekend.

Volgens Kees de Pater van de Vogelbescherming is dat belangrijk om aan de Portugese regering te laten zien dat het nieuwe vliegveld zo niet kan. "De Nederlandse petitie is vooral om extra druk uit te oefenen op de Portugese overheid. Wij vinden het een slecht plan, Portugal heeft een internationale verantwoordelijkheid om de grutto's te beschermen."