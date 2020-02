Dubbele boodschap in Friese toeristische campagnes

Maandag presenteerde die regio zich trots op het Fries Toerisme-congres. Opmerkelijk is echter dat de grote 'Visit Friesland-campagne' van Merk Fryslân hier haaks op staat. Met als motto 'Leve het water' wordt daar weer juist op de Friese klassiekers ingezet.

Volgens Wiepkje Hoekstra van 'Het andere Friesland' is de keuze voor die grote publiekstrekkers wel te begrijpen. "Bovendien hebben we bijvoorbeeld met de Turfroute ook voor de watertoerist een mooi aanbod!" Volgend jaar is het thema 'Ode aan het landschap'.