Verdeeldheid in Oude Schouw over mogelijkheden voor nieuwe brug

Alle opties staan nog open en Rijkswaterstaat neemt het liefst meteen de plaatselijke bevolking mee om tot een plan met draagvlak te komen.

De overgang bij Oude Schouw is onderdeel van de hoofdvaarroute Lemmer-Delfzijl. De brug die er nu ligt is van 1949 en voldoet niet meer. Dat heeft met de technische staat van de brug te maken, maar ook met de toenemende drukte op het water en de spanning tussen beroeps- en recreatievaart. Alle varianten die duurzaam en veilig zijn én voldoen aan de eisen van de grote scheepvaart, komen in de benoeming.

Aquaduct

Over het feit dat de brug moet worden vervangen, was eigenlijk iedereen het wel eens. Over wat daarvoor in de plek moet komen. Zo werd gezegd dat er eigenlijk helemaal geen grote bruggen meer gebouwd moeten worden, maar aquaducten. Anderen zeiden echter dat ze dat een te grote ingreep in het bebouwde landschap vinden.