Weer twee verdachten aangehouden voor branden in Drachten

Bewoners van de wijk de Wiken merkten maandagavond dat er brand werd gesticht en belden de hulpdiensten. Onopvallende agenten die ergens anders aan het surveilleren waren, gingen er direct op af.

Achtervolging

De drie jongeren vluchtten toen de politie arriveerde. Een aantal agenten op de fiets zette met politie-auto's de achtervolging in. Een persoon kon al snel worden aangehouden. De andere verdachte werd even later op de Langewijk door agenten in burger aangehouden.