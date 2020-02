Politie op scherp in Drachten vanwege aanhoudende branden

De drie jongeren sloegen op de vlucht toen ze de politie opmerkten. Een aantal agenten op de fiets zetten samen met politie-auto's een georganiseerde achtervolging in. Eén persoon kon al snel worden aangehouden. Een andere verdachte werd een tijdje later op de Langewyk aangehouden door agenten in burger.

Eén van hen ontkwam aan de politie. De twee verdachten die zij wel konden aanhouden, zijn overgebracht naar het politiebureau in Leeuwarden. Of de verdachten ook de daders zijn van de eerdere branden, is niet bekend.