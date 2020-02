Man zwaargewond na mishandeling in Wolvega; politie zoekt getuigen

Over de aard van de verwondingen en over wat er zich precies heeft afgespeeld, wil de politie niets kwijt. De mishandeling zelf zou zaterdagavond gebeurd zijn, maar er is pas maandagmiddag melding gemaakt bij de politie. Volgens de woordvoerder is er voorlopig nog geen aangifte gedaan.

Wel is er een onderzoek ingezet. Voor dat onderzoek is de politie op zoek naar mensen die meer weten. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of 0800-6070. Dat kan ook anoniem via 0800-7000 of Meld Misdaad Anoniem.