Wethouder Feitsma wilde Schotten 'hart onder de riem steken' met vlag

Onafhankelijkheid

Over de vraag of Schotland wel of niet onafhankelijk moet worden, wil Feitsma zich niet uitlaten. "Dat is in de eerste plaats aan de Schotten zelf. Maar ik begrijp dat zij een probleem hebben met Groot-Brittannië, want voor hun gevoel zijn ze met tegenzin uit de Europese Unie gescheurd. Een grote meerderheid van de Schotten wil dat niet."

In het geval van een harde Brexit worden ook de culturele contacten moeilijker, omdat de toegang tot Europese fondsen dan wegvalt. Feitsma hoopt dat het niet zover komt. "De samenwerking met Schotland en ook met andere delen van het Verenigd Koninkrijk moet blijven bestaan. Daar wil ik mij wel voor inzetten."