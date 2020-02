Minister Van Veldhoven opent allereerste brug van biocomposiet

Minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen heeft maandag met gedeputeerde Avine Fokkens de fietsbrug in Ritsumazijl geopend. Het is een unieke brug én een wereldprimeur. Het is de eerste fietsbrug in het openbare wegennet die gemaakt is van een biocomposiet, bestaande uit vlas en hars.