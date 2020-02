Noordelijke korfbaltopper verkozen tot 'Wedstriid fan 'e Wike'

LDODK leek een zorgeloos tweede deel van de competitie te hebben, maar de Gorredijkster moeten toch weer aan de bak. Na twee nederlagen is het weer spannend in de Korfbal League, en dat met de derby tegen DOS '46 in het vooruitzicht. Zaterdagavond is LDODK op bezoek in Nijeveen en die wedstrijd is de 'Wedstriid fan 'e Wike'.