'Domino Day' weer op televisie, maar komt het ook weer naar Fryslân?

Domino Day moet dit jaar in november worden gehouden, de ambitie van de programmamakers is om ruim 4,5 miljoen steentjes te laten omvallen. Op dit moment zoekt de productiemaatschappij nog verschillende mensen. Of het weer naar Leeuwarden komt, is nog niet bekend.

Tussen 1998 en 2009 waren de live vallende dominosteentjes te zien voor internationaal publiek.

In 2005 kwam het programma nog groot in het nieuws omdat een mus de voorbereidingen voor de dominoshow in het gebouw verstoorde. Maar in 2010 stopte het programma omdat er te weinig sponsoren waren.