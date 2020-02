KWF: In Fryslân komt huidkanker het meest voor

Oncoloog Hovenga werkt in het Drachtster ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en is voorzitter bij het Oncologisch Netwerk Friesland.

Volgens hem zou de groei van huidkanker kunnen komen door de mensen die toen ze jong waren heel lang in de zon hebben gezeten. "Inmiddels gaan wij hier veel bewuster mee om." Wat ook opvalt, is dat de aantallen in Fryslân minder snel zijn toegenomen.

De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat Friezen misschien minder in de zon hebben gezeten of minder op vakantie gaan naar warme landen, maar dat is gokken volgens Hovenga.

Minder darmkanker

Een opvallende daling is te zien bij darmkanker. In 2019 waren er 520 personen met de diagnose, terwijl dat er vier jaar eerder 610 waren. Volgens Hovenga komt dat door het bevolkingsonderzoek. "Bij het bevolkingsonderzoek voor darmkanker worden al veel darmpoliepen opgespoord en weggehaald voordat ze kunnen uitgroeien tot kanker."

In het Oncologisch Netwerk Friesland zitten oncologen van alle ziekenhuizen in Fryslân. Ze bespreken hoe ze de kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten nog beter krijgen. Het netwerk bestaat sinds 2017, en heeft nu al iets opgeleverd volgens Hovenga. "Wij hebben over iedere patiënt multidisciplinair overleg. Dan heb je meteen voor elke patiënt goed advies van verschillende ziekenhuizen."

Daarnaast wil het netwerk zich richten op het verbeteren van de psychosociale aspecten van kanker. Dus niet alleen medische zorg, maar ook aandacht voor de psychische gevolgen van de ziekte.