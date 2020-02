Provincie stelt ruim acht ton subsidie beschikbaar voor ondernemers

Ondernemers kunnen een voucher tot 2.500 euro aanvragen als ze voor het bedrijf deskundig advies willen inhuren. Afgelopen twee jaar stond de subsidieregeling ook open. Nieuw is dat ondernemers het geld nu ook mogen gebruiken voor het aanvragen van trainingen over ondernemen, vraagstukken over circulaire economie, duurzaamheid en recreatie en toerisme.

"De Friese economie bestaat voor een groot deel uit MKB-bedrijven. Om bedrijfsontwikkeling en innovatie te stimuleren, hebben we een laagdrempelige regeling ontwikkeld. De regeling is verbeterd en richt zich nu ook in het bijzonder op circulariteit en duurzaamheid", zegt gedeputeerde Sander de Rouwe.