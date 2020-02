Nyk de Vries schrijft Grut Frysk Diktee

Het dictee is dinsdagavond 21 april en is dit jaar live te volgen via de livestream op de website www.fryskdiktee.nl.

Hoe doe je mee?

Wie mee wil doen aan het Grut Frysk Diktee 2020 moet zich van tevoren kwalificeren. Dat kan door mee te doen aan het kwalificatiedictee tussen 17 februari en 16 maart op de website van het Grut Frysk Diktee.

Lyts Frysk Diktee

Op 21 april nemen ook de beste Friesschrijvende schoolkinderen het op tegen elkaar in de Steateseal. 's Middags wordt daar het Lyts Frysk Diktee gehouden voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool. Janny van der Molen schrijft het kinderdictee. De kinderen kunnen zich via hun eigen school kwalificeren voor het dictee.

Nyk de Vries

Nyk de Vries is als Dichter fan Fryslân twee jaar lang de poëtisch ambassadeur van Fryslân. In 2015 kwam zijn derde roman Renger uit.