Geluidswal moet geluidsoverlast van nieuw Cambuurstadion voorkomen

De geluidswal krijgt een bijzonder uiterlijk. De platen die tussen de palen worden geschoven, hebben een diversiteit aan planten aan weerszijden. Daardoor wordt de wal een bont gezelschap van kleuren. "Dat vrolijkt de boel wat op," zegt buurtbewoonster Dineke Pol. "Ik weet niet of de geluidsoverlast nu opgelost is, maar het wordt er wel mooier op."

Leuke reuring

Pol woont al 35 jaar in de wijk en is blij dat het stadion er komt. Ze weet echter ook dat de mening over de komst van het nieuwe voetbalstadion in de Schrijversbuurt verdeeld zijn. "Sommige mensen zijn het er niet zo mee eens," zegt Pol. "Maar ik vind die reuring altijd wel leuk."

Een andere bewoonster van de wijk is het niet helemaal met Pol eens. "Het is de vraag of zo'n geluidswal wel helpt," zo begint ze haar verhaal. "Ik denk toch dat er altijd wel wat overlast komt door supporters. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar het is wel een optie."