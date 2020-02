Strengere aanpak voor asielzoekers die voor overlast zorgen

De nieuwe maatregel is bedoeld om te voorkomen dat een kleine groep asielzoekers het verpest voor de grotere groep. De maatregel wordt gecoördineerd door Henk Wolthof. Hij kan niet zeggen om hoeveel mensen het precies betreft in Fryslân. "Die tachtig is een detail dat we vrij kunnen geven, maar we geven niet aan hoeveel asielzoekers het per locatie betreft." Op de asielzoekerscentra zelf weten de medewerkers wel om wie het gaat. Wolthof: "Men krijgt per locatie door hoeveel mensen er op de lijst staan. Vaak zijn die op de locatie zelf ook al langere tijd in beeld."

Hardere aanpak

Doel van de nieuwe maatregel is om een beter strafdossier op te bouwen over deze personen. Wolthof: "Dit is een verbetering van de huidige aanpak. We zijn als diensten bij elkaar gaan zitten omdat we willen dat zo iemand ook echt aangepakt kan worden. We willen heel graag dat - waar mogelijk - het strafrecht wordt toegepast op deze kleine groep. " Dat loopt uiteen van een gevangenisstraf tot een winkelverbod of een verbod voor het openbaar vervoer.

Onder het vergrootglas

Wolthof verwacht al op korte termijn resultaat van de nieuwe strengere aanpak. "Op het moment dat iemand op de lijst staat, krijgt hij een gesprek. Dat zal een stevig gesprek zijn, zodat we goed in beeld krijgen hoeveel overlast iemand veroorzaakt. We leggen zo iemand onder het vergrootglas en willen hem keihard aanpakken." Ook medewerkers van asielzoekerscentra hebben daarbij een belangrijke rol. "Zij staan te popelen om deze kleine groep aan te pakken, omdat ze het verpesten voor de rest", weet Wolthof.