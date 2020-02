Zorgen over achterstandswijk: leefbaarheid verslechtert

Dat zou komen doordat er meer mensen met psychische problemen in de wijken komen en statushouders die de taal niet spreken. Dat zorgt voor overlast. Dat is ook het geval in de Leeuwarder wijk Heechterp-Schieringen in Leeuwarden, één van de wijken waar het om gaat.

Jacob Vierkant is al acht jaar actief als buurtconciërge in de wijk. "Ik vind het nog steeds een prachtwijk", zegt Vierkant. Volgens hem is er weinig verschil met andere wijken. "Het zijn prima mensen hier. De sociale teams doen veel voor de wijkbewoners, alle inzet is er wel."

Hij merkt wel dat er meer verwarde mensen komen. "Bewoners durven die mensen niet aan te spreken op bijvoorbeeld muziekoverlast, drugsproblematiek, mensen die dealers toelaten aan hun portieken, en rotzooi in de kelders."

Hij pleit voor meer cameratoezicht. "Het zou mooi zijn als alle klachten worden gemeld, zodat instanties er wat aan kunnen doen. Omdat de overlast vaak 's nachts is, valt het vaak niet te bewijzen, je zou meer kunnen doen met camera's."