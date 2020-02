Kleurenbeelden tocht van 1954 laten duidelijk de emoties van de mensen zien

De beelden zijn uniek maar voegen niet veel toe aan de geschiedschrijving over de tocht, zegt Van der Vooren. "Alles is toen redelijk goed vastgelegd. Alleen de chaos voor finish niet. Dat zie je helaas hier ook niet. Maar wel dat Jeen in z'n eentje sprintend op de finish afkomt."

Wat Van der Vooren opvalt aan de beelden van '56 is dat je zo duidelijk kunt zien dat het publiek verbaast is. "Er was na de tocht van 1940 met het 'Pact van Dokkum' (vijf mannen maakten de afspraak tegelijk over de finish te komen) zo duidelijk gemaakt dat zoiets niet kon. Deden ze het in '56 weer. Je ziet duidelijk dat het publiek verbijsterd is. Juichen doen ze niet, wel voor de anderen die sprinten om de overgebleven plaatsen."