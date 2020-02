Gedeputeerde Poepjes: "Leeuwarden is voorbeeld voor andere Culturele Hoofdsteden"

De stad Rijeka daar is dit jaar Culturele Hoofdstad. Ze delen de titel met Galway in Ierland. Volgens Poepjes vinden de nieuwe culturele hoofdsteden de aanpak van Fryslân en Leeuwarden in 2018 een voorbeeld van hoe het moet.

Vooral de rol van de 'mienskip' in de organisatie wordt volgens Poepjes gewaardeerd. Toen Leeuwarden-Fryslân in 2018 Culturele Hoofdstad was, hebben vooral ook lokale initiatieven de ruimte gekregen en vonden de activiteiten niet alleen in Leeuwarden, maar ook op het platteland plaats.